MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
27.05.2020 - 11:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
707000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707000.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER