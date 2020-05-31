Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) kendiliğinden kaybolma ihtimalinin pek mümkün görünmediğini söyledi. Her ne kadar pandeminin mevcut delillere dayanarak nasıl evrim geçireceği bilinmese de en muhtemel senaryonun, düşük seviyeli iletim (bulaşma) dönemleri ile serpiştirilmiş tekrarlayan (yeni) dalgalar olduğunu söyleyen Harris "Bununla birlikte, ülkeler ve topluluklar belirttiğim tedbirleri agresif şekilde uygulayarak virüsün insandan insana bulaşmasını sona erdirebilir. Bu, gerçekten herkesin mesuliyetinde olan bir durum" dedi.

Harris, sene sonuna kadar Covid-19 aşısı ve etkili bir ilacın bulunup bulunmayacağı hakkında da "Bu pek muhtemel değil. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da mart ayında söylediği gibi, ihtiyacı olan herkese teslim edilmek için, güvenli ve etkili bir aşının üretilmesi için gerekli çalışma süresi en az 12-18 aydır" diye konuştu.

Harris, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere 80'den fazla ülkeye tıbbi yardım göndermesini ise methederek "Bu yardımlar, virüsü atlatmak için birbirimize göstermemiz gereken cömertlik, destek ve dayanışmanın güzel bir örneğidir" değerlendirmesi yaptı.

DÜNYAYA DERS VERİLDİ

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC ise Türkiye'nin Covid-19 salgınında "çok daha büyük bir felaketin önüne geçtiğini" ve bir başarı hikâyesi olarak görüldüğünü belirterek ülkenin mücadelesini övdü. BBC muhabiri Orla Guerin'in kaleme aldığı yazıda, ilk başlarda Türkiye'nin İtalya olmasından korkulduğu ancak bunun gerçekleşmediği ifade edildi. Yazıda görüşlerine yer verilen DSÖ Türkiye Temsilci Vekili Dr. Irshad Shaikh, Türkiye'nin halk sağlığı konusunda dünyaya sunacağı derslerin olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Peru ve Kolombiya'daki vatandaşlarının ülkeye tahliye edilmesinde destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.