Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1934’te Bakanlar Kurulu kararı ile müze yapılan Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması konusundaki talimatı heyecana yol açtı. AK Parti kurmayları çalışmalara başlarken; siyasiler ve tarihçiler konuyla ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya’nın Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tekrar cami statüsüne kavuşabileceğini söyledi. Özkaya “O kararda tarih, sayı ve Atatürk’ün imzası gibi birçok bölümde sorun olduğunu ve hatta kararın gerçeği yansıtmadığı iddiaları var. Bir Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmişse 'idarede paralellik' ilkesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile olabileceği gibi başka kanuni metotlarla de olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ve hükûmetimizin takdirindedir. Cumhurbaşkanımızın vereceği karara göre de işlem yapılır. İlla kanun çıkarılması gerekmiyor” diye konuştu.

NE ZAMAN İSTERSE AÇAR

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu da hiçbir sakınca olmadığını belirtti. Halaçoğlu, ilk 8 Kasım 2013'te ardından 17 Aralık 2015’te aynı yönde Meclis’e kanun teklifi verdiğini hatırlatarak “Camilik statüsünden çıkarılmış değil. O konuda bir kararname yok. Resmî Gazete’de hiç yayımlanmadı. Atatürk de imzalamadı. Kararname çıkmadığı için müze olarak kullanılması da kanuni değil. Ayasofya’da 1937’ye kadar namaz kılınmış. Camilikten hiç çıkmamış ki. İbadete açılması için sadece içinin temizlenmesi gerekiyor. İstedikleri zaman açılabilir. Halıları serip namaz kılabilirler” dedi.

ORAYI ECDADIMIZ ALMIŞ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Ayasofya'nın cami olarak hizmete açılmasını istediklerini belirterek "Ecdadımız orayı almış. Gönlümüz cami olarak hizmet vermesini istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın nasıl bir formül bulacağını merak ediyoruz. Ama süreci yakından takip ediyoruz. İsteğimizin elbette ki Ayasofya'nın cami olarak hizmet vermesidir. Bizim Atina'da camimiz kalmadı. Hepsini darmaduman ettiler. Ama İstanbul'da birçok kilise var. Hiç kimsenin de bir şey yaptığı yok. Ayasofya cami olarak açılmıştır" ifadelerini kullandı.