Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda oybirliğiyle kabul edildi.
Yassıada teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda oybirliğiyle kabul edildi
17.06.2020 - 20:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 20:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda oybirliğiyle kabul edildi.
Etiketler : yassıada,tbmm,
711741 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711741.aspx
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