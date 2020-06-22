Bakan Albayrak: Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz
Bakan Albayrak: Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz
22.06.2020 - 15:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak: Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz
Etiketler : Berat Albayrak,
712804 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712804.aspx
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