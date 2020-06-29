Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de korona virüsle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” için tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verilmesine rağmen İstanbul'da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Sarıyer, Arnavutköy, Esenler, Ümraniye, Esenyurt ve Sultangazi'de toplanan kalabalık gruplar, yüksek sesli müzik eşliğinde maske takmadan ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Gruptan biri eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Havai fişekler fırlatıldığı esnada bir şahıs tabancayla havaya defalarca ateş açarak terör estirdi. Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup, konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Araçlarla tünelleri trafiğe kapatan magandalar patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken, içlerinden biri de tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

13 sürücüye 44 bin 520 lira ceza

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, adreslerini tespit ettiği havaya ateş açan şahısla beraber toplamda 14 kişiyi yakaladı. Şubeye götürülen şahıslara İçişleri Bakanlığınca Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yayınlanan genelgede belirtilen yasaklara aykırı davranmaktan “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi”ne istinaden ayrı ayrı 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı. Şubedeki 34 FK 3670 plakalı motosiklet sürücüsü İ.Ç., 34 HM 9976 plakalı motosiklet sürücüsü E.K., 34 CMK 741 plakalı araç sürücüsü M.G. 35 ZU 741 plakalı araç sürücüsü E.B., 34 BJU 315 plakalı araç sürücüsü F.Ö., 34 FK 3670 plakalı motosiklet sürücüsü İ.Ç. ve 34 HM 9976 plakalı motosiklet sürücüsü E.K.’ye ayrı ayrı “sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak” maddesinden 2 bin 473 TL, “herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi”ne istinaden 6 bin 141 TL, “motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması”na istinaden 132 TL olmak üste toplamda 8 bin 746 TL trafik idari para cezası uygulandı.

13 araç trafikten men edildi

Ayrıca 34 FK 3670 plakalı motosiklet sürücüsü İ.Ç. aynı zamanda ruhsat sahibi olduğu için motosiklet 60 gün süre ile trafikten men edildi. 34 CMK 741 plakalı araç sürücüsü M.G., 35 ZU 741 plakalı araç sürücüsü E.B. ve 34 BJU 315 plakalı araç sürücüsü F.Ö.’ye ayrı ayrı “araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak” suçundan 132 TL Trafik para cezası uygulandı. Esenyurt ilçesinde işlem yapılan 5 sürücü, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesine istinaden (kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) adli işlem yapılmak üzere Esenyurt Merkez Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Rekor para cezası kesildi

Maltepe ilçesinde konvoy oluşturan 46 HC 044 plakalı araç sürücüsü M.P., 09 FB 443 plakalı araç sürücüsü U.U., 34 PU 7056 plakalı araç sürücüsü B.A., 46 HC 044 plakalı araç sürücüsü M.P., 09 FB 443 plakalı araç sürücüsü U.U. ve 34 PU 7056 plakalı araç sürücüsü B.A.'ya da 67/1-d maddesine istinaden “herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi”nden ayrı ayrı 6 bin 141 TL para cezası uygulandı. 46 HC 044 ve 09 FB 443 plakalı araç sürücüleri aynı zamanda ruhsat sahibi oldukları için araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücüler M.P., U.U. ve B.A.'nın sürücü belgeleri 67/1-d maddesine istinaden 60 gün süre ile geri alındı. Maltepe ilçesinde işlem yapılan 3 sürücü, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesine istinaden işlem yapılmak üzere Maltepe Küçükyalı Polis Merkezine teslim edildi.

Ehliyetlerine el konuldu

Sarıyer ilçesinde konvoy oluşturan 34 LH 4235 plakalı araç sürücüsü A.K, 34 BEE 580 plakalı araç sürücüsü M.Ö., 69 AF 304 plakalı araç sürücüsü Ö.F.Ö., 34 ND 833 plakalı araç sürücüsü O.M.B., 34 UY 2748 plakalı araç sürücüsü H.C.B., 34 LH 4235 plakalı araç sürücüsü A.K., 34 BEE 580 plakalı araç sürücüsü M.Ö., 69 AF 304 plakalı araç sürücüsü Ö.F.Ö., 34 ND 833 plakalı araç sürücüsü O.M.B. ve 34 UY 2748 plakalı araç sürücüsü H.C.B’ye “ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak"tan 132 TL, “karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, kişileri korkutmak/şaşırtmak, özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek”ten ise 132 TL olmak üzere ayrı ayrı 264 TL para cezası uygulandı.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar

Sarıyer ilçesindeki konvoyda silahla havaya ateş eden B.S. ve kurusıkı silahın sahibi H.C.B. de yakalanarak Sarıyer Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Zanlıların 2 yıla kadar hapisle yargılanacakları öğrenildi.