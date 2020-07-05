Demir “Atmaca’mız bu sefer uzun uçtu. Fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.” ifadesini kullandı. Atmaca projesi, Deniz Kuvvetlerinin, MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılmıştı.
“Atmaca” 12’den vurdu
05.07.2020 - 07:02 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 07:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin ilk deniz seyir füzesi “Atmaca”nın 200 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.
Etiketler : atmaca,
715727 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715727.aspx
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