Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK’lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist SİHA'ların desteğiyle etkisiz hale getirildi
12.07.2020 - 17:03 | Son Güncelleme: 12.07.2020 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terörist,SİHA,
717518 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717518.aspx
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