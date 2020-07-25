Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN

Ayasofya'da ilk namazı kılmak ve tarihî ana şahitlik etmek için yurdun dört bir yanından binlerce vatandaş sabah namazı öncesi Sultanahmet Meydanı’nda yer bulmaya çalıştı.

Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi’nde açılış programı da sabah saat 10.00’da sala ve tekbirlerle başladı. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okurken, ardından Kehf suresi, Meryem suresi, Yasin suresi, Fetih suresi ile İhlas, Felak ve Nas surelerini okudu. Kur’ân-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yaptı.

Dışarıda bekleyen vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki Kur’ân tilavetini, alana kurulan iki ekrandan dinledi ve seyretti. Kur’ân-ı kerimi ilgiyle dinleyen vatandaşların bir kısmı, ekranda yansıyan görüntüyü telefonlarıyla kaydetti.

Vatandaşlar, seccadeleri üzerinde namaz saatini beklerken çoğunun nafile namaz kıldığı, bazılarının Kur’ân-ı kerim okuduğu gözlendi.

Açılışı takip etmek isteyen basın mensupları için Ayasofya Meydanı’nda yapılan iki katlı bir platformda da çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci görev yaptı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Polis ekipleri, araçların Saraçhane’den Vezneciler’e doğru geçişine izin vermedi, vatandaşlar yürüyerek Ayasofya Meydanı’na geldi. Güvenlik tedbirleri için Ayasofya’ya giden pek çok nokta trafiğe kapatıldı. Araçlarıyla alana gitmek isteyen vatandaşlar, sahil yolunda yoğun trafik meydana getirdi. Bakırköy’den Sirkeci yönüne doğru olan trafik, durma noktasına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı’na geldi ve ardından da camiye giriş yaptı. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen dua programında Kur’ân-ı kerim tilavetlerini dinledi. Açılışa; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve partilerin temsilcileri katıldı.

GECİKENLER YENİKAPI’YA...

Ayasofya Meydanı’nın dolmasının ardından otobüs servislerinin durdurulmasıyla cuma namazını kılmak isteyenler Yenikapı Etkinlik Alanı’na yönlendirildi. Bir vatandaşın alanda namaz kılamayacağı için ağladığı anlar ise kameralara yansıdı.

DÖRT MÜEZZİN SALA OKUDU

Seksen altı sene sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi’nin dört minaresinde dört müezzin birlikte sala okudu. Başta Ayasofya Meydanı olmak üzere vatandaşlarca doldurulan alanlardan tekbir sesleri yükselirken tarihî ana şahitlik edenler, cep telefonlarıyla video kaydı yaptı ve bol bol fotoğraf çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş “Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih’in emaneti” başlıklı hutbe verdi. Erbaş, hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı. Hutbenin akabinde cuma namazının farzını kıldıran Erbaş, Fetih suresini okudu.

Caminin ibadete açılması, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının #AyasofyaCamii etiketi ile yaptığı paylaşımlar Twitter'da ilk sırada yer aldı.

24 SAAT AÇIK OLACAK

Cuma namazının ardından camide dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Ardından ziyaretçiler kontrollü şekilde gruplar hâlinde içeriye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Ayasofya Camii, bundan böyle 24 saat ibadete açık kalacak.

Camiye girenler namaz kılıp dua ederken kimi de cep telefonlarıyla tarihî anı kaydetti. İçeri girebilmek için dışarıda sıra bekleyen bazı kişiler de tekbir getirip slogan attı.

İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi’nin açılışı dolayısıyla “Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han’ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi” adlı kitap ile Türkçe ve İngilizce olarak "ayasofyacamii.gov.tr" internet sitesi hazırladı. Sitede İletişim Başkanlığı arşivinden Ayasofya-i Kebir Câmii Şerifi’nin fotoğraflarından oluşan özel bir bölüm de bulunuyor.

ERDOĞAN, FATİHA OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca camide düzenlenen programda, Kur'ân-ı kerim tilavetlerini dinledi. Daha sonra Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi’nin dört minaresinde dört müezzin birlikte sala okudu. Minarelerden yükselen salaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu. Cemaat, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşliğinde dua etti. Bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'ân-ı kerim okuduğu anları cep telefonlarına kaydetti.

SABAH EZANINDA CUMAYA GELDİLER

Eda edilecek namazda yer almak için sabahın erken saatlerinde yola çıkanlar meydanda sabah namazlarını kıldı. Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na alındı. Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, cuma namazı vaktinden saatler önce vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar, Fatih Belediyesince fiziki mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlerde cuma namazını bekledi. Namaz kılınacak alanlara girişler sabah 10.00'dan itibaren başladı, giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı. Meydanda namazı bekleyenler “Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı” ile “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atarak tekbirler getirdi.

KILIÇ GELENEĞİ İLE CUMA HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk cuma hutbesini kılıçla okudu. Erbaş "Bugün müminlerin sevinç gözyaşları içinde kıyama durduğu, huşu ile rükûa vardığı ve şükürle secdeye kapandığı gündür" ifadelerini kullandı. Erbaş hutbede milletin Ayasofya hasretinin sona erdiğine dikkat çekerek "Bugün bundan 70 sene önce hemen karşımızdaki Sultanahmet Camii minarelerinin 16 şerefesinden 16 müezzinin Allahü ekber sedalarıyla yeri göğü inlettiği, 18 yıl ayrılıktan sonra minarelerimizin ezanlara kavuştuğu anın bir benzerini yaşadığımız gündür" dedi. Cuma çıkışı hutbeye kılıçla çıkmasını değerlendiren Erbaş “Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz İnşallah” diye konuştu.

