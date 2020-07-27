Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, dış istihbaratta giderek genişleyen etki alanı sayesinde Türkiye'nin tüm platformlarda bölgesel ve küresel bir güç olarak yerini almaya başladığını söyledi. MİT'în teknolojik kapasitesini ve fiziki şartlarını geliştirdiklerini kaydeden Erdoğan "Ankara'daki karargâh ve İstanbul'daki bölge başkanlığı binaları bu anlayışın birer ürünüdür. Bu çerçevede yaptığımız yatırımlar sayesinde teşkilatımız İHA, SİHA, istihbarat gemisi, istihbarat uçağı, uydu gibi pek çok yeni teknik kabiliyete kavuşarak görünmeyeni görünür kılma yolunda mesafe kaydetti. Teknik istihbaratın özellikle yan unsur olmaktan çıkmasıyla biz ana iştigal alanı hâline dönüştürerek pek çok devletin destek talebinde bulunduğu ülke hâline geldik. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz tarihî mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir. İstihbaratı olmayan bir devlet, bir millet yok olmaya mahkûmdur. Rakiplerimizin birkaç adım önünde olmak, gelebilecek tehditleri önceden fark etmek ve buna göre pozisyon almak ancak sağlıklı istihbarat akışıyla mümkündür. Önümüzdeki dönemde bu vasfımızı daha da güçlendirmekte kararlıyız" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç, dış teknik istihbaratın tüm dallarından ve koordinasyonundan sorumlu kurum olan Millî İstihbarat Teşkilatının İstanbul'daki görevlerinin de bununla orantılı olarak giderek ağırlaştığını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü: Teşkilatımız PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele yanında, dış güvenlik, dış istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerini de başarıyla yürütüyor. Bunların yanında teşkilatımız kriptoloji, siber, uydu, sinyal istihbaratı alanlarında da dünya ölçeğinde çalışmalara imza atıyor. Hamdolsun teşkilatımızın diğer güvenlik kurumlarımızla yakın iş birliği sayesinde İstanbul'da terör örgütlerinin eylem yapma kapa-siteleri ciddi şekilde sınırlanmıştır. FETÖ'cü hainlerin İstanbul'da gizlenme hayallerinin boşa çıkartılmasında da teşkilatımız önemli başarılara imza atmıştır.



Türkiye'nin özellikle son 4 yılda yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü sonuç alıcı operasyonlarında teşkilatın çok büyük katkıları olduğuna dikkati çeken Erdoğan "DEAŞ başta olmak üzere küresel düzeyde faaliyet gösteren terör örgütleriyle geniş bir coğrafyada sürdürdüğümüz etkin mücadele birçok devleti bizimle iş birliği yapmaya yöneltmiştir. Kaçırılan vatandaşlarının kurtarılması için bizden yardım talebinde bulunan ülke sayısı da giderek artıyor. Son olarak bir İtalyan vatandaşının Somali'deki teröristlerin elinden kurtarılması devletimizin gücünü bir kez daha göstermiş, itibarını da artırmıştır" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatın yürüttüğü istihbarat diplomasisi ve ortak operasyonlarıyla bugüne kadar 100'ü aşkın FETÖ'cünün ülkeye iadesini de sağladığını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: Terör örgütü mensupları artık biliyorlar ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir. Kendine özgü çalışma yöntemleriyle PKK'nın tarihinin en büyük darbelerini almasında da teşkilatımızın çok büyük emekleri vardır. Millî İstihbarat Teşkilatımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet Teşkilatımız ile yurt içinde ve yurt dışında yürütmüş olduğu ortak operasyonlar sayesinde PKK lider kadrosu âdeta hareket edemez hâle getirilmiştir.



MİT'İN İSTANBUL KALESİ

Modern ve akıllı bir bina olarak inşa edilen yapıda, yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri bulunuyor. Her türlü kara ve hava saldırılarına karşı koyabilecek bir tahkimata sahip olan bina, yatay mimarisi ile dikkat çekiyor.