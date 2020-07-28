Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.