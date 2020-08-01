Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura İSTANBUL - Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi. İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 sene müze olarak hizmet veren ve geçen hafta cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde, ilk bayram namazı heyecanı yaşandı.

Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde kılmak isteyen, İstanbul’un yanı sıra başka şehirlerden ve yurt dışından gelenler, Ayasofya Meydanı’nı doldurdu. Camiye giden çeşitli bölgelerde kurulan güvenlik noktalarında da yoğunluk oluştuğu gözlendi. Namaz için belirlenen alanlar, bayram namazı vaktinden önce doldu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı ilk bayram namazında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da saf tuttu. Namazın ardından tekbirler getirildi. Prof. Dr. Erbaş, daha sonra “Kurban Bayramı: Takva Yolculuğu” başlıklı hutbeyi irat etti.

Öte yandan Fatih Belediyesi, Kurban Bayramı namazı için Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’ne gelen vatandaşlara, bugüne özel hazırlanan gümüş kaplamalı hatıra madalyonu ile üzerine Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi işlenmiş bez çanta armağan etti. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nde 86 sene sonra kılınan ikinci cuma namazı da cami ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun iştirakiyle eda edildi.



Maske ve mesafeye uyalım

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbeden koronavirüs sebebiyle vatandaşlardan kurallara riayet edilmesini istedi. Erbaş “Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve müsafehaya ara verelim" dedi.