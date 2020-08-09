Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik." dedi.

Erdoğan, "Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜBİTAK Fen Lisemiz öğrenci almaya başlayacak"

"Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak." ifadelerini kullanan Erdoğan, "TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere, tüm çevre şart testleri uluslararası standartlarda ülkemizde icra edilecektir." şeklinde konuştu.

"Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığını yüzde 30 seviyesine düşürdü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşma yolunda son 18 yılda sıfırdan Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik." diyerek, "Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30 seviyesine düşürdü." ifadesini kullandı.

"Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi."

