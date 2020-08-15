Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde;

 PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında;

Bugün Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli Mahallesi sınırları içerisindeki  bölgede şüpheli bir erkek şahsın patlayıcı olduğu değerlendirilen malzemeyle eylem yapma hazırlığı icerisinde olduğu bilgisi alınması üzerine Adana  İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlükleri ekiplerince operasyon  başlatıldı.
 
Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişinin içinde bulunduğu şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan aracın arka tarafında siyah bir çanta bulunması üzerine olay yerine  hemen uzman ekip çağırıldı.

Uzman ekiplerce  yapılan çalışma  neticesinde çanta içerisinde 20 kg patlayıcı madde (TNT) yakalandı.

Ayrıca, araç  şöförünün  sorgulamada, teröristi otostop yaparken araca aldığını beyan etmesi üzerine,teröristin araca bindiği yerde çalışma başlatıldı. Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü vaziyette yaklaşık  17 kg patlayıcı madde (TNT) daha  bulundu. Böylelikle yakalanan terörist ile birlikte toplam 37 kg TNT  ele geçirildi. 

Bombalı eylem hazırlığındaki B.K adlı teröristin, PKK- YPG’nin metropol illerinde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi. 

Örgüt mensubunun tuttuğu evde yapılan aramada bol miktarda döviz, altın  ve sahte kimlik ele geçirildi.