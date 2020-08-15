Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twiiter'dan "Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler." paylaşımında bulundu.

Ünal, "Eski Türkiye özlemiyle bu ülkeyi hizaya çekmeye çabalayanlar sadece hüsranla karşılaşacaklar. Dışarıdan büyük fonlarla desteklenen etki ajanları da, onların siyasetteki ortakları da ülkemizin tam bağımsızlığı için yürüdüğümüz bu yoldan bizi alıkoyamayacaklar. Ucuz, provokatif ithamlarla Cumhurbaşkanımızı küresel güçlerle yan yana telaffuz eden muhalefet Biden'ın bağımsızlığımızı hedef alan hadsiz görüşlerinden medet umar haldedir. Çelişkilerle dolu bu gayrimilli siyaset kaybetmeye mahkumdur. Biden’ın bu müdahale itirafı, Trump’ın Biden’ın zekasına ilişkin tespitini haklı çıkarmış ve “dış mihrak komplo teorisi” genellemeleri ile Türkiye’nin tam bağımsızlık mücadelesini itibarsızlaştırmak isteyen işbirlikçilerin söylemini de açığa düşürmüştür." dedi.