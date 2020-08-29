Gülensu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı
29.08.2020 - 18:22 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı.
Etiketler : maltepe,
728110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/728110.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER