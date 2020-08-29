Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülensu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.