Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçiğin Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekâtlarında omuz omuza çarpıştığı Özgür Suriye Ordusu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile savaşın eşiğine gelen Türkiye'nin yanındayız mesajı verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ÖSO ile Suriye'ni kuzeyinde terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönmeleri sağlandı. Türkiye'nin desteklerini unutmayan savaş mağduru Suriyeliler, Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeleri de yakından takip ediyor. ÖSO'nun özel eğitimli askerleri “Türkiye bizim özgürlüğümüz için savaştı; şehitler verdi. Biz de her daim göreve hazırız" diyerek Ankara'ya destek açıklaması yaptı. Esad rejiminin korkulu rüyası olan ÖSO'da görevli “Ebu Tow" lakabıyla tanınan meşhur füzeci Süheyl Hammoud da arkadaşları adına mesaj yolladı. Yunanistan sınırına gitmek isteğini söyleyen Hammoud, “Topraklarımızda şehit olan Türk kardeşlerimize borçlarımızı ödemenin vakti geldi. Eğer bana 'Yunanistan sınırına gider misin' derlerse cevabım seve seve ‘evet’ olacak” diyerek vefa örneği sergiledi.

Tow ve Malotka füzeleri üzerine uzmanlaşan Hammoud, Mart 2012’de Suriye Ordusundan ayrılarak ÖSO saflarına katıldı. BGM-71 ve Tow anti-tank füzeleri kullanma kabiliyeti ile tanınan Hammoud, aralarında jet uçaklarının da bulunduğu 60’dan fazla rejim tankını yok etti. Esad rejimi ve terör örgütlerinin hedefinde olan Hammoud, bombalı saldırıdan kurtuldu, uğradığı suikastte ise ayağı kırıldı. Ebu Tow, tedavi için hastanede yatarken de zehirlenmek istendi. Süheil Hammoud, ÖSO çatısı altında Hamza Özel Kuvvetler Tümeninde görev yapıyor.