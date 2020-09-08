Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Düşünce platformu bir haber kanalında Erol Mütercimler isimli şahsın, imam hatip öğrencileri ve mezunlarına yönelik hakaret içerikli sözlerine yönelik bir basın açıklaması yaptı:



Bir haber kanalında tartışma esnasında Erol Mütercimler, ülkemizin gurur kaynağı olan ve sayısız başarılara imza atan İmam Hatip lisesi öğrenci ve mezunlarına yönelik kasıtlı olarak hakaret ve küçümseme içeren talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. İmam Hatip liselerinin geçmişten günümüze kadar ülkeye ve milletimize sayısız katkıları ortadadır. Halihazırda ülkemizi ve millî menfaatlerimizi uluslararası çapta savunan ve icraatları ile ülkemizin son yıllarda dünya çapında tanınmasını sağlayan, vatanına ve milletine aşık cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi de bir İmam Hatiplidir. Bu zihniyeti çok yakından biliyoruz. Yıllarca bu okuldan mezun talebelerin vatan ve milletine hizmet etmemesi için önlerini kapayan bu zihniyet bir türlü bitmiyor. Bitecek gibi de görünmüyor. Sonuna kadar bu basit zihniyet ile mücadelemiz devam edecek ve vatanına, milletine, dinine ve medeniyetine bağlı İmam Hatip talebelerinin ve diğer tüm öğrenci kardeşlerimizin en iyi şekilde ülkelerine hizmet etmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Erol Mütercimlerin bu karanlık düşüncelerini en sert biçimde kınıyoruz, kendisini camiadan özür dilemeye davet ediyoruz.

