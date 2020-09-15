Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk Kızılay'a yönelik terör saldırısında şehit olan Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Kızılay personelinin ailesine başsağlığı mesajı
15.09.2020 - 14:02 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Türk Kızılay personeli Mehmet Akif Kıdıman'ın ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Kıdıman,başsağlığı mesajı,cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
732033 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732033.aspx
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