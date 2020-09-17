Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bayrağımız dalgalanıyorsa bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatanları için siper etmiş evlatlarımıza borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Biz sadece bu fani dünyada şehit yakınlarımız gazilerimiz mağdur olmasın diye gayret gösteriyoruz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için yaptığımızı hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz.

Eğitimden istihdama her alanda şehit ve gazilerimizin yükünü azaltacak adımlar attık. Şehitlerimizin emanetine gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz.

Bizim inancımıza göre şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir. Bedeli kanla ödenmiş bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi zayıflatılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Aldığımız Teröristlerini inlerinde bulup imha ediyoruz. Döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz

Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük bir tereddütlümüz yok.

Türkiye terörle mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor.

Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmasına nasıl müsaade etmiyorsak onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz.

Elindeki imkanları terör baronlarına veren her kim olursa olsun gözünün yaşına bakmıyoruz.

Yapanın yanına kar kaldığı terörün ve teröristin farklı bahanelerle meşrulaştırıldığı eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. Sırtını teröre dayayanlar dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır.

Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz.

Türkiye’nin haydutluğa buyun eğmeyeceği artık konun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde diplomasi masasının ön plana çıkartılması ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur.

Türkiye’ye samimiyetle yaklaşanlar bizden her zaman hüsniyet görecektir. Türkiye’nin sabrını ve kararlığını test edenlerse daima bizden hal ettikleri cevabı alacaklardır.