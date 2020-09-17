MSB: 'Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 25 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya’da gerçekleştiriliyor'