MSB: 'Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 25 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya’da gerçekleştiriliyor'
MSB: Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya’da gerçekleştiriliyor
17.09.2020 - 18:02 | Son Güncelleme: 17.09.2020 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: 'Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 25 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya’da gerçekleştiriliyor'
Etiketler : msb,
732570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/732570.aspx
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