Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantının ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının tüm dünyada tesirini artırarak hissettirdiğini, Türkiye'nin içinde bulunduğu Avrupa bölgesinde salgının yeniden tırmanışa geçtiğini söyledi. Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmenin yanında kendi aşımızı üretme yolunda hızla ilerliyoruz. Hâlen süren 8 aşı geliştirme çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Özel sektöre ait bir firmanın altyapısı aşının üretimine uygun hâle getiriliyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Maske ve mekân denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hâle getirilecektir. İl Hıfzıssıhha Kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. Çeşitli ülkeler tarafından geliştirilen ve son aşamaya gelen aşıların Türkiye'deki çalışmaları yakından takip edilmektedir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Yerli aşıda da insan üzerinde deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacaktır.

Milletin hem sağlığını korumayı, hem geleceğini inşa etmeyi birlikte temin edecek bir anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini belirten Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'yi 2023 hedeflerinin kılavuzluğunda bölgesel ve küresel bir güç hâline dönüştürme gayretlerinden asla taviz vermediklerinin altını çizdi.

DEPREMZEDEYE KONUT MÜJDESİ

Tabii afetler sonrası millete verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatlarının son aşamasına geldiğini hatırlattı. Erdoğan, konutların kısa bir süre sonra kendisinin de katılacağı törenle sahiplerine teslim edileceğini ifade ederek, şunları kaydetti: Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızın bu konutlar için ödeyeceği bedelleri de tespit ettik. Buna göre her 2 ilde de 2+1 konutlar şerefiye bedellerine göre 510 ile 725 lira arasında aylık ödeme ile vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Aynı şekilde 3+1 konutlar için de 730 lira ile 995 lira arasında bir bedel belirlenmiştir. Köy evlerinde ise ahırsız olanlarda 790 lira, ahırlı olanlarda 905 lira aylık ödeme yapılacaktır. Ödemeler 20 yıl vadeyle ve faizsiz olarak gerçekleştirilecektir. Konut inşaatlarının tamamında altyapı, proje ve diğer pek çok yatırım hükûmetimiz tarafından bedelsiz olarak yapılmıştır. Ayrıca maliyetlerden ortalama yüzde 40 düzeyinde de indirime gidilmiştir. Bu konutların Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.