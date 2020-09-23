Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, HDP önünde evlat nöbetine devam eden 17’nci ailenin evladına kavuşacağı müjdesini verdi. Bakan Soylu’nun açıklamalarıyla umutları mutluluğa dönüşen ailelerden Fahrettin Akkuş, oğlu Erkan’ın teslim olduğu haberi ile büyük bir sevinç yaşadığını söyledi. 20 Eylül 2019’da evlat nöbeti eylemine katılan baba Akkuş, “Çok mutluyuz. 5 senedir hep ağladım, hep üzüldüm. 1 senedir mücadele ettim mücadelemiz boşuna gitmedi. Ağlamadan kendimi tutamıyorum. İnşallah hepsi gelir" dedi.

“Hasta yatağımdan kalkıp geldim”

Anne Meryem Akkuş ise kendini yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini söyledi. Anne Akkuş, “Bir tane oğlum vardı onun yeri bugün doldu. Bugün dünyaya geldi. Haberi duyunca inanamadım. Hasta yatağımdan kalkıp geldim. Ben burada her zaman ağlıyordum, benim ciğerim yanıyordu ve inşallah en kısa sürede evladıma kavuşurum. Allah devletimizden razı olsun. Benim gibi annelerin inşallah Rabbim gözyaşlarını dindirsin” diye konuştu.

Mutlu haberi alan Akkuş ailesi, şimdi evlatlarına kavuşacağı anı beklemeye başladı.