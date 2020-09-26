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MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
26.09.2020 - 11:05 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
Etiketler : msb,
734625 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/734625.aspx
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