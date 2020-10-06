Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Forbes, terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda başarıyla uygulamaya konulan ve muhtemel tüm tehditlere gözdağı veren Bayraktar-TB2, Anka-S, Akıncı, Aksungur ve Alpagu araçlarını yakından inceledi.

Akıncı, Aksungur ve Alpagu’nun, Türkiye’nin bölgedeki gücüne güç katacağının belirtildiği yazıda, hava araçlarının hedefleri tespit edip yok etme başarısının düşman kuvvetleri için büyük bir tehdit olduğu ayrıntısı da yer aldı.

Akıncı ve Aksungur araçlarının, savaş uçaklarının taşıdığı Mark 82’leri ya da daha uzun menzilli SOM kruz füzelerini de rahatlıkla taşıyabileceği özelliklerinin aktarıldığı yazıda, bu donanıma sahip araçların dünya genelindeki SİHA’lar arasında öne çıktığından da bahsedildi. “Türkiye’nin var olan İHA ve SİHA envanterinin üstüne eklenecek yeni araçlar, ülkenin düşmanlarına zor günler yaşatacak.” ifadelerini kullanan Forbes, Akıncı’nın, önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye’nin istihbarat, gözetleme ve hedefleme alanında kullanılacak en önemli araç olduğunun altını çizdi.