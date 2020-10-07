Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarını değerlendiren Çavuşoğlu, “Bugüne kadar ateşkes oldu da ne oldu? Ermenistan Tovuz’a saldırdı. Azerbaycan karşılık verdi uluslararası toplum yine ateşkes dedi. Ateşkes olsun da sonuç ne olacak? Ermenistan’a derhâl Azerbaycan topraklarından çekil diyebiliyor musunuz?” diye sordu.

ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇLUSU

Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir. Minsk Grubu, işgalciyle mağdur Azerbaycan’ı aynı kefede tuttu. Biz Azerbaycan’la tek milletiz. Yeri geldiği zaman da tek devlet gibi hareket ettiğimizi dün de gösterdik, bugün de gösteriyoruz. Uluslararası topluma da şu çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan’ın, Ukrayna’nın, Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Dünya da böyle yapmalı. Bu konularda çifte standart olmaz, olmamalı ve olamayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor.