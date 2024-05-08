Elazığ'da deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Son deprem haberi Elazığ'dan geldi. AFAD saat 04.18'de meydana gelen Sivrice merkezli depreme ilişkin ilk verileri duyurdu. İşte bölgede son durum...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Elazığ'da gece boyu artçı sarsıntılar oldu. Son deprem ise saat 04.18'de yaşandı. AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...

ELAZIĞ 3,9 İLE SALLANDI

Elazığ'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, Sivrice'de merkezli depremin derinliğinin 11 km olarak kaydedildiğini açıkladı. Gece yarısı meydana gelen deprem bölge halkında paniğe sebep oldu. Vatandaşların bir kısmı sokaklara çıktı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas, Tunceli, Adıyaman ve Malatya'da da gece boyu küçük çaplı birçok artçı sarsıntı yaşandı.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.