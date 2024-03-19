6.8’lik artçı deprem uyarısı nedir, hangi illerde var?

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde yapılan 5 ve üzeri artçı deprem olma olasılığı çalışmasında 4 ilde 6.8'lik artçı deprem üretme riski olduğu belirtildi. Ardından 6.8'ik artçı deprem uyarısı nedir, hangi illerde var sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...

Deprem bölgesinde yapılan 5 ve üzeri artçı deprem olma olasılığı çalışmasını değerlendiren Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün açıklamaları sonrası 6.8'e kadar üretilebilecek artçı depremlerin ve hangi illerde olduğu merak ediliyor.

6.8'LİK ARTÇI DEPREM UYARISI NEDİR?

6 Şubat depremlerinden sonra deprem bölgesinde yapılan bir çalışmaya göre, artçı deprem olma olasılığının 4 ilde daha yüksek olduğu bilgisi verildi. Makalede, Türkiye'de araştırmalar yapan ABD'li yer bilimci Ross Stein ve Japon Profesör Shinji Toda'nın araştırmaları yer alıyor. Makaledeki bilgilere göre 1 Aralık 2023 itibarıyla 1 ila 3 tane arasında 5 ve üzeri artçı deprem yaşanma olasılığı olan yerleri tespit etti. Çalışma jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz tarafından yorumlandı. Prof. Dr. Tüysüz, açıklamasında artçıların devam edeceğini bildiklerini ancak çalışmanın özelliğinin hangi bölgede 5 ve üzeri deprem üreteceğini tespit ettiğini söyledi.

6.8'LİK ARTÇI DEPREM HANGİ İLLERDE VAR?

Çalışmaya göre, Malatya, Adıyaman, Türkoğlu (Kahramanmaraş), Kırıkhan (Hatay) ve Antakya'da 5 ve üzeri büyüklükte artçı olma ihtimalinin yüksek olduğu tespit edildi. Prof. Dr. Tüysüz, bölgedeki ana depremin 7.8 büyüklüğünde yaşanması nedeniyle 6.8'e kadar artçı üretme ihtimalinin olduğunu ifade etti.

6 ŞUBAT DEPREMİNİN ARTÇILARI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Depremin artçılarının 1 yıl daha devam edeceği uzmanlar tarafından belirtilse de tam olarak ne kadar süreceği öngörülemiyor.