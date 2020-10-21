Özel bir hastanede tedavi altına alınan Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi.
Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Özel bir hastanede tedavi altına alınan Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi.
Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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