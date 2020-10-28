Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “27 Ekim 2020 günü Yüksekova ilçesi Alandüz bölgesinde yapılan Yıldırım-2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında 4 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. İcra edilen yakın hava desteği neticesinde 4 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
28.10.2020 - 09:22 | Son Güncelleme: 28.10.2020 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : Hakkari,
742266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742266.aspx
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