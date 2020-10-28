Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi.

"Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var"

Sağlık Bakanı Koca, "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Covid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." dedi.

"Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır"

Sağlık Bakanı Koca, "(Covid-19 ile mücadele) Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz. İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin." dedi.

"Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak"

Sağlık Bakanı Koca, "Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak." dedi.