İzmir Bayraklı’da çöken binalardan bir tanesi de Sakarya caddesi, Mansuroğlu Mahallesinde bulunan Rıza Bey apartmanı... 8 katlı bina birçok vatandaşa mezar oldu. Yıkılmadan önce binanın balkonunda yer alan çatlaklar göze çarpıyor.
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İzmir Bayraklı’da çöken binalardan bir tanesi de Sakarya caddesi, Mansuroğlu Mahallesinde bulunan Rıza Bey apartmanı... 8 katlı bina birçok vatandaşa mezar oldu. Yıkılmadan önce binanın balkonunda yer alan çatlaklar göze çarpıyor.
Etiketler : Rıza Bey apartmanı,