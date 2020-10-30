Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Bayraklı’da çöken binalardan bir tanesi de Sakarya caddesi, Mansuroğlu Mahallesinde bulunan Rıza Bey apartmanı... 8 katlı bina birçok vatandaşa mezar oldu. Yıkılmadan önce binanın balkonunda yer alan çatlaklar göze çarpıyor.