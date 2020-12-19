Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos’ta sel yaşandı. Felaketin ardından alınan karar sonrası birçok iş yeri ve konut yıkıldı. Bu alanlarda Yeni Dereli Projesi uygulamaya konuldu. Devletin ilçede ciddi çalışmalar yaptığını belirten Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu “Konutların hemen hemen temel kazıları bitti. Çarşı merkezinde 72 iş yeri ve 82 konut olacak. Dört bloktan oluşan bu konutların ikisinin kaba inşaatı büyük oranda gerçekleşti, diğerlerinin ise devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde konutların tamamlanması planlanıyor" dedi. Bu arada projenin dere yatağında yürütülmesi akıllara "Ya yine taşkın olursa?" sorusunu akıllara getirdi. Muhtemel afetlere karşı tedbirlerin alındığını belirten Başkan Şenlikoğlu "Dereye sıfır konumdaki konutlar yıkıldı. Konutlar 20 metre içeri çekildi. Dere yatağı genişletildi. Dere yataklarına 15 bent kuruldu. Kemer köprü Karayolları tarafından yeniden inşa ediliyor. Köprü 2-3 ay içinde tamamlanacak. Konutlar zemin artı dört kat olacak şekilde bıraktık. Dereli küçük bir ilçe. Devletimiz buraya büyükşehir gibi hizmet getirdi. Burada yürütülen çalışmalar afetlere karşı Türkiye'ye örnek teşkil edecek" diye konuştu.

Doğalgaz geliyor

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu: Burada iş yerleri ve konutların en modern şekilde yapılması amaçlanıyor. Bu revizyon olabiliyor. Önceden iş yerleri ve konutlar için katı yakıt planlanıyorken Cumhurbaşkanı’mızın müjdesiyle doğalgaza dönüldü.