Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), koronavirüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
20.12.2020 - 21:19 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Kocaeli’de koronavirüs sebebi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ahmet Erdoğan,
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