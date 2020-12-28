Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, “Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi” ifadeleri yer aldı.
PKK'ya sınır ötesinde ağır darbe! 20 terörist etkisiz hale getirildi
28.12.2020 - 10:57 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG’li teröristin daha kahraman komandoların gerçekleştirdiği operasyon ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Etiketler : msb,terörist,tsk,pkk,
755987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/755987.aspx
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