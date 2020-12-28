Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada, “Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi” ifadeleri yer aldı.