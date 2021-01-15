Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'den Türkiye'ye getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının yaygın kullanımına, önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk aşıyı Ankara Şehir Hastanesinde kamuoyu önünde yaptırmasıyla start verildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu Bakan Koca'nın ardından Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyeleri yaptırdı. Dün de Sağlık Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda belirlediği dört aşamalı stratejiye göre öncelikli aşılanacak meslek gruplarının açıklanmasıyla 81 şehirdeki sağlık çalışanları ilk aşıları oldu. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal hayatın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Covid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları belli oldu.

İŞTE RİSKE GÖRE ÖNCELİK SIRASI

∂ Birinci Aşama A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dâhil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dâhil).

∂ Birinci Aşama B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalan ve çalışanlar.

∂ Birinci Aşama C Grubu: 65 yaş ve üstü.

∂ İkinci Aşama A Grubu: Öncelikli sektör çalışanları. Asker, polis, güvenlikçiler, öğretmen, öğretim üyeleri, zabıta, yargı mensupları, fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb. gıda ile taşımacılık sektöründe çalışanlar.

∂ İkinci Aşama B Grubu: 50-64 yaş.

∂ Üçüncü Aşama: 40-49 yaş aralığındaki kronik hastalığı olanlar.

∂ Dördüncü Aşama: Sırası geldiği hâlde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

DÖRT GÖZLE BEKLEDİK

Türkiye Hastanesi sağlık çalışanları aşılarını gönül rahatlığıyla yaptırdı. Çocuk Hastalığı ve Sağlık Uzmanı Doç. Dr. Öznur Küçük aşı olduktan sonra “Aşı gelsin diye dört gözle bekledik. Aşılarımızı yaptıralım" dedi.