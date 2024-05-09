Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Wembley Stadyumu İngiltere’de yer alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Borussia Dortmund olurken rakibi bugün oynanan maçın ardından belli oldu. Real Madrid - Bayern Münih karşılaşması 2-1'lik skorla sona ererken Madrid, finale adını yazdırdı. Futbolseverler ise Wembley Stadyumu hakkında nerede, hangi ülkede sorularını araştırmaya başladı.

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nin finalinin nerede oynanacağı merak konusu olurken stadın hangi ülkede yer aldığı araştırıldı.

Bugün oynanan Real Madrid- Bayern Münih maçı 2-1'lik skorla sona ererken ilk maç 2-2 olarak sona ermişti. Karşılaşmanın gollerini 88 ve 90. dakikada Joselu attı.

Münih'in golünü ise 68. dakikada Alphonso Davies kaydetti. Böylece finale adını yazdırdı.

Lig'in son maçı ise İngiltere'de yer alan Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Stad, 90.000 kişilik kapasitedeyken Camp Nou'dan sonraki en büyük stad oldu.

En yüksek seyirciyi Michael Jackson konserine kaydetti ve 1988 senesinde Bad World Tour konserlerinde 504.000 seyirciye ulaştı.

7 defa finalin oynandığı yerde FIFA Dünya Kupası oynandı. 9 Mart 2007 yılında Manchester United - Barcelona karşılaşması oynandı. 2013 senesinde oynanan Bayern Münih - Borussia Dortmund mücadelesi de burada gerçekleşti.