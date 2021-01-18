Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yürütülen koordineli ikna çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan, 1993 ve 1999 yılları katılımlı 2 örgüt mensubunun 17 Ocak 2021 tarihinde Şırnak Habur Kapısından güvenlik güçlerimize teslim olmaları sağlanmış, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanmıştır" denildi.