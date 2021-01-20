Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya’nın Suluova ilçesinde içme suyu arayan köylülerin kazı yaptıkları alanda tesadüfen taşlaşmış cisimler bulundu. Fosil olduğu anlaşılan cisimlerin ilk incelemesinde mamut ya da file ait olabileceği ifade edildi. İlçeye bağlı Kerimoğlu köyünde içme suyu kaynağı aramak için daha önce fidan dikimi gerçekleştirilen dağlık bölgeye çıkan köylüler killi toprak alanda yaptıkları kazıda fosil olduğunu tahmin ettikleri cisimle karşılaştı. Daha sonra bölge sakinleri fotoğrafını çekip internette araştırma yaptı. Köylülerden Mustafa Keten "Kemikler günümüzden 7-10 milyon yıl önce yaşamış olan mamutların bacak kemiğine benziyor. Bu durum bizi çok heyecanlandırdı" dedi. Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten de bölgede birkaç alanda daha benzer fosillerin yer aldığını belirtti. Durumun iletildiği Amasya Müzesi yetkilileri inceleme yaptı. Mamut ya da file ait olduğu düşünülen fosillerin çıkarılarak türlerinin tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.