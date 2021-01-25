Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan, o dönemde İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski Emniyet Amiri Dursun Özmen 2 yıl hapse mahkum edildi.
Muhsin Yazıcıoğlu davasında Dursun Özmen 2 yıl hapis cezası
25.01.2021 - 17:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan, o dönemde İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski Emniyet Amiri Dursun Özmen 2 yıl hapse mahkum edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dursun Özmen,
762619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762619.aspx
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