Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan, o dönemde İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski Emniyet Amiri Dursun Özmen 2 yıl hapse mahkum edildi.