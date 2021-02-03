Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

Korona vakaları artsa da ağır hasta ve ölüm sayısı giderek düşüyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, normalleşme adımlarının il il gerçekleşeceğini söyledi. Yetkililer, Covid-19 testlerinde pozitiflik oranının yüzde 1’in altına düştüğü şehirlerde yasakların kalkacağını açıkladı. Buna göre illerde önce hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak, daha sonra kafe, restoran ve işletmeler faaliyete geçebilecek. Bunların yanı sıra, 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması da atılacak ilk adımlar arasında. Yine, vaka sayıları düşen şehirlerde, önümüzdeki aylardan itibaren sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirleri altında, kademeli olarak sinema, düğün salonu, kahvehanelerin açılması gündeme gelecek. Öte yandan yerli aşı çalışmaları ile ilgi bilgi veren yetkililer “Gelecek hafta Faz-2’ye geçeceğiz. Yerli aşı haziran ya da temmuzda kullanıma hazır hâle gelebilir. Bu arada Çin’den aşı sevkiyatı da sürecek. Dünya her geçen gün aşı sıkıntısı çekecek ancak Türkiye bu konuda ön plana çıkacak” dedi. Ayrıca medya çalışanlarının da aşıda öncelikli sıraya alınmasının da söz konusu olduğu vurgulandı.



