Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aleyna Çakır olarak bilinen Esen, 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Esen’in erkek arkadaşı Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Esen'in bedeninde tespit edilen DNA profillerinin kime ait olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor istendi. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı, DNA üzerinde yapılan inceleme sonrası rapor hazırladı. Raporda Esen’in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun’un DNA’sının uyumlu olduğu belirtildi.