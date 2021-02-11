Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen birleşik, müşterek kış tatbikatı devam ediyor.

İş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amacıyla yapılan tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü"ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, hava indirme harekatıyla başladı.

İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından belirlenen hedefler toplar tarafından vurulurken bir hedefi de Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) imha etti. Havan bölüğünün sis atışları yaptığı faaliyette, ZMA atışlarının ardından bölgeye F-16'lar geldi. Temsili tank hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında ATAK helikopterleri belirdi.

Hedefler Cirit ve UMTAS füzeleri ile vuruldu

ATAK'lar hedeflerini yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleriyle bertaraf etti.

Tatbikatta askerler, mayınlı sahalarda geçit açma sistemi TAMKAR'ın mayınları ortadan kaldırarak açtığı alanda ilerledi. Bu sırada keskin nişancı atışları yapıldı. Zırhlı araçlardan yapılan atışların ardından temizlenen bölgeye helikopterlerle komandolar indirildi. Bu arada tanklar komandoları korumak için hedefleri başarıyla imha etti.

Yaralı kurtarma harekatının da icra edildiği tatbikatta, obüs ve tanklar da hedeflerini tam isabetle vurdu. Tatbikatta, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı nakliye uçağıyla havadan ikmal faaliyeti icra etti. Birliklere gerekli malzemeler uçaktan tatbikat alanına atıldı.

Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açıldı

Tatbikatın sonunda, kargo uçağından Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bayrak atlayışı yaptı. Azerbaycan ve Türk bayraklarının açıldığı atlayışla Seçkin Gözlemci Günü'nün fiili safhası sona erdi.

Toplam 1268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı aracın yanı sıra 218 değişik cins ve çapta silah kullanıldı.