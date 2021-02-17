Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz yapıldığını belirtti. Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizde aşı herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır
17.02.2021 - 23:50 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşısında öncelik yapacağını iddia ederek para talep eden dolandırıcılar konusunda uyararak, "Ülkemizde aşı öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz yapıldığını belirtti. Bakan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı.
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
768507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768507.aspx
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