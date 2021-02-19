Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Kırklareli, Tekirdağ ve Kastamonu illerinde 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. “Daltonlar” diye bilinen uyuşturucu çetesine mensup 59 şüpheliden 45 kişi yakalanarak emniyete getirilmiş, buradaki işlemlerin ardından da adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 44’ü tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.