Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlığımızın yayınlarından oluşan kitap setlerini köy okullarına göndermek üzere hazırladık. Sevgili öğretmenlerim, kütüphanenizde eksikler, ihtiyaçlar varsa bize yazabilirsiniz. Bakanlığımızın bütün imkanları sizindir." ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu'ndan köy öğretmenlerine "eksik kitap" çağrısı
27.02.2021 - 19:33 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, köy öğretmenlerine çağrıda bulunarak okul kütüphanelerindeki eksik kitapları bildirmelerini istedi.
Etiketler : Bakan Kasapoğlu,
770938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/770938.aspx
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