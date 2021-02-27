Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlığımızın yayınlarından oluşan kitap setlerini köy okullarına göndermek üzere hazırladık. Sevgili öğretmenlerim, kütüphanenizde eksikler, ihtiyaçlar varsa bize yazabilirsiniz. Bakanlığımızın bütün imkanları sizindir." ifadelerini kullandı.