Milli Savunma Bakanlığınca konuya ilişkin tatbikat görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada, “VATAN-2021 Tatbikatı sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’ndan (SİHA) milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı. Atış, 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarı ile icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu. MAM-L atışını müteakip SH-70 helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen ANKA İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi“ ifadelerine verildi.
Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı
07.03.2021 - 13:44 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, VATAN-2021 Tatbikatı’nda milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile bugüne kadar yapılmış en uzak menzil atışının başarı ile gerçekleştirildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,VATAN-2021 Tatbikatı,
772830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772830.aspx
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