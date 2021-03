Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla milli sporcuların katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonundaki programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Sanatçı Burcu Güneş, Türk Serbest Dalışçı ve Sualtı Hokeyi Sporcusu Şahika Ercümen, iş kadınları ve davetliler katıldı. Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sözlerin Samsun’da kızının gözleri önünde bir kadının şiddet görüntülerini kınayarak başladı.

“Yaşam hakkı her insanın en temel hakkıdır”

Şiddeti asla kabul etmeyen bir medeniyetin temsilcileri olduklarını anlatan Yerlikaya, İstanbul’da istihdam edilen kadınlara ilişkin bilgiler vererek, “Yaşam hakkı her insanın en temel hakkıdır. Kadına şiddeti de bu anlamda görüyor ve insanlığa ihanet olarak görüyoruz. Şu an salonumuzda toplumda erkek mesleği olarak görülen ya da güce dayalı bir meslek olarak kabul edilen zorlu pek çok mesleği alınlarının akıyla, başarıyla yerine getiren saygıdeğer hanımefendiler var. İstanbul’umuzda 2014 yılında istihdam edilen kadın sayısı 1 milyon 454 bin iken, bu rakam 1 milyon 789 bine ulaştı. 2020 itibariyle üniversitelerimizdeki kadın akademisyen sayısı 2002’ye göre 3 kat artarak erkekleri geçti. İstanbul’daki kadın öğretmen oranı da yüzde 65’e ulaştı. Ataşehir ilçemizde kadın öğretmenlerin oranı yüzde 75’i aştı. Aynı zamanda bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 51’i, hakimlerimizin yüzde 46’sı kadınlardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

“Bütün acil çağrı merkezlerimizle ALO 183 sosyal destek hattı kadınlarımızın hizmetindedir”

Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara dikkat çeken Vali Yerlikaya, “2018-2023 yıllarını kapsayan kadının güçlenmesi strateji belgesi eylem planı yapıldı ve hayata geçirildi. Yine 2020-2021 yıllarında uygulanmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı yürürlüğe konuldu. İstanbul’umuzda kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devletimizin bütün kurumları ile sivil toplum kuruluşlarımız çok önemli faaliyetler yapıyor ve birlikte gayret gösteriyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede il eylem planımız 3 yıldır uygulanıyor. Bütün acil çağrı merkezlerimizle ALO 183 sosyal destek hattı 7/24 halkımızın ve kadınlarımızın hizmetindedir. Jandarma ve polis teşkilatlarımızda kurulan aile içi şiddet, kadın ve çocuk suçlarıyla mücadele bürolarında çoğunlukla yine kadın amir ve kadın personellerimiz görev yapıyor” dedi.

“2020 yılında şiddete maruz kalarak 44 kadın hayatını kaybetti”

2019’da 33 bin 101 olan aile içi şiddet 2020 yılında yüzde 12 azalarak 29 bin 111 olduğunu belirten Vali Yerlikaya, “Şiddet mağduru kadınlar için 58 bin 817 önleyici ve koruyucu tedbir aldık. Çok üzülerek söylemem gerekir ki 2020 yılında şiddete maruz kalarak 44 kadın hayatını kaybetti” dedi.

Daha sonra Sanatçı Burcu Güneş bir konuşma yaptı. Konuşmasında hayat hikayesini anlatan Güneş, kadınların yaşam içindeki rolünden söz etti. Güneş, program sonunda da bir şarkı söyleyerek katılımcılardan alkış aldı.

8 Mart aslında kendileri için çok önemli bir fırsat olduğunu anlatan Dünya rekortmeni Türk Serbest Dalışçı Şahika Ercümen “Çünkü tüm dünyada sesimizi duyurabildiğimiz, o altını kırmızıyla çizmek istediğimiz konuları gündeme çok daha rahat taşıyabildiğimiz bir gün. Dolayısıyla ben bunu bir kutlamadan ziyade bir fırsat olarak görüyorum. Hep birlikte daha iyi bir dünya için değişimler yapabilmek adına fikirlerimizi ve güçlerimizi birleştirebileceğimiz bir gün olarak görüyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. Ben de bu spora ilk başladığımda ‘sen kız başına nasıl yapacaksın?’ dendi. Hatta benim astımım da olduğu için bu sporu da yapamayacağım söylenmişti. Ama sonrasında gözümü dünya rekoruna diktiğimde, ‘Ya nasıl yapacaksın tek başına ?’ -Üniversitede benim eğitimim diyetisyenlik üzerineydi- ‘Klinikte 09.00-17.00 çalışırsın’ dediler. O da güzel bir program fakat benim hayallerim ve tutkularım ona eşlik eden bambaşka bir dünyadaydı. Dolayısıyla ben gözümü sadece kadınların değil, erkeklerin de dünya rekoru olan, buzun altında 100 metre tek nefeste ilerlemeye dikmiştim. İlk hayalim buydu” ifadelerini kullandı.

“Biz engellenmediğimiz takdirde yapamayacağımız hiçbir şey yok”

Kadınların engellenmediği sürece her şeyi başarabileceklerini vurgulayan Ercümen, “Yeter ki engellenmeyelim. Yeter ki fiziksel özelliklerinden dolayı şiddete maruz kalmasın. Cinayetlere kurban gitmesin. Biz engellenmediğimiz takdirde yapamayacağımız hiçbir şey yok. O yüzden bugün hep beraber güçlü bir şekilde bunların altını çizmek çok önemli diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verilirken, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.