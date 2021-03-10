Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şubat ayında gündemde yer edinen diğer bir siyasi konu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Muharrem İnce’nin "CHP ile yollarımı ayırıyorum" diyerek partisinden istifa etmesi oldu. İstifası ve sonrasında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Muharrem İnce, ay boyunca toplam 14 bin 478 habere adını yazdırarak şubat ayının en çok konuşulan siyasi isimleri arasında yerini aldı.

Şubat ayı toplumsal konularının başında gelen Millî Uzay Programı ay boyunca toplam 8 bin 965 habere konu oldu.

Tüm Türk milletinin şehitlerine ağladığı Gara Operasyonu ise 5 bin 28 haberde yer aldı.