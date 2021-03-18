Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13. Olağan Kurultayı'nda konuştu.

Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında 1321 delege oy kullanacak.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Mart ayının 18'inde, yani bugün, Çanakkale ruhunun ilhamıyla, İstiklal Marşımızın ikramıyla, şühedanın itibarıyla, milletin iradesiyle, ülkücü ömürlerin ihlasıyla, 13. Olağan Büyük Kurultayımızı ifanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.

''YÜRÜYÜŞÜMÜZDEN ÜRKENLER VAR''

Hesap yapmayız çıkar ile, çetele tutmayız heves ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz vurmak ile, durmayız engel ile, çünkü biz Türk Milleti'yiz. Vazgeçmeyiz korku ile, dönmeyiz tehdit ile, çünkü biz Türkiye'yiz. Yürüyüşümüzden ürkenler var. Hepsini biliyoruz. Hem ülkemizin hem de dünyanın kıyasıya mücadele ettiği Covid-19'dan dolayı kurultaya katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Geride kalan 1 yıllık zamanda Covid-19 virüsünden dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Olağan Büyük Kurultayımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Günümüz kutlu olsun, milletimiz huzurlu olsun, devletimiz birlik bulsun. Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Zaman oldu, şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık. Zaman oldu bir hilal uğruna, hakikat uğruna güneş gibi battık. Anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık, tutulduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk. Vazgeçmedik sevdamızdan. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik.

''FEZLEKLERİN ÖNÜNDE HUKUK ARKASINDA ADALET VAR''

Bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz.

''İYİ PARTİ SİPARİŞLE KURULAN MELANET BİR PROJEDİR''



HDP Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. İYİ Parti siparişle kurulan melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İttifakı'nı tanımlarken etle tırnak gibi demiş kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok açık teyit etmiştir. Bu neyin projesidir? Cumhur İttifakı milli birlikteliktir.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez çiftçimizi konuşuyor bakkala girmez esnafımızı konuşur. Ne emeklidir meselesi tek geçim kapısıdır siyasi menfaat çetesi.

TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİ

Yeni sistem Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine dayanmıştır. Parlamenter sistemdeki karışıklıklar, çalkantılar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle aşılmıştır. Türk tipi başkanlık modelidir. Türkiye'nin sistemsel aksaklıklarının milli iradeyle çözülmesinden herkes memnun olmalıdır. 9 Temmuz 2018'den itibaren uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi taban tutmuş, tarihsel ve kültürel mazimizle örtüşmüştür. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka ve refah özlemleri esastır. Geçmişin tecrübeleriyle geleceği kavuruyor, daha uyanık, daha dikkatli hareket ediyoruz. Tanzimat'tan Islahat'a, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e kadar pek çok görüş, fikir, sistem önerilmiştir.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. 2023'te yeni bir tarih yazılacak yeni bir sayfa açılacaktır. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.'

''ARTIK PARLAMENTER SİSTEME GERİ DÖNÜŞ YOKTUR''

Türkiye tarihinin en önemli reformunu Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile başarmıştır. İyileştirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi, hukuki, ekonomik reformlarla kökleştirilmeli, güçlendirilmelidir.

''SİYASİ PARTİLER KANUNU DEĞİŞTİRİLMELİ''

Siyasi Partiler Kanunu değiştirilmelidir. Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalı. TBMM İçtüzüğü sistemle uyumlu hale getirilmeli. Dokunulmazlık yeniden ele alınmalı.

HDP'YE KAPATMA DAVASI AÇILMASI

Yargıtay'ın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi AYM'ye göndermesi hakkın hukukun ve adaletin sesidir. Bir daha açılmamak üzere kapatılmalı. Hiç kimse aklından çıkarmasın ki biz şehitlerimizin davacısıyız. Andımız'dan şu istedi diye vazeçmeyiz. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem aklı varsa kendine saklasın cesareti varsa bölücü dostlarına rest çekip bağlarını koparsın. CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki Andımız'a sahip çıkacaksınız?''